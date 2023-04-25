TAV Havalimanları ilk çeyrekte 14 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV’ın işlettiği havalimanlarında dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, meydana gelen depremin yarattığı yıkıma büyük bir üzüntüyle tanık olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgedeki havalimanlarında görev yapan Havaş ve TGS ekiplerimiz bir yandan depremin yarattığı yıkımla mücadele ederken diğer yandan da yardımların ulaşabilmesi için durmaksızın büyük bir özveriyle çalışmaya devam eti. Karşı karşıya olduğumuz yıkım, uzun dönemli ve kapsamlı bir desteği gerektiriyor. TAV Havalimanları ve iştiraklerimiz bugüne kadar depremden etkilenenler için nakdi ve ayni yardımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor."

Hayatını kaybedenler için yas tutarken geride kalanların da hayata tutunabilmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kaptan, "Uluslararası seyahat talebi güçlü seyretmeye devam ediyor. Artan taleple birlikte, yılın ilk üç ayında havalimanlarımızdaki dış hat trafiği 2022’nin yüzde 74, 2019’un ise yüzde 36 üzerine çıktı. Ayrıca Rus havayolu şirketleri ve Rusya’ya odaklanmış seyahat acenteleri, 2023 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş sayısında yüzde 50 artış beklediklerini açıkladılar. Bu nedenlerle 2023 yılında da oldukça kuvvetli bir sezon beklemeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaptan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene Almatı’nın dış hat kargo uçuşlarında önemli bir büyüme yaşanmıştı. Bu sene bu büyümeye dış hat yolcu uçuşları da eşlik ediyor. Almatı’da trafiğin iki farklı pazarda büyümesi finansal sonuçlara da yansıyor. Kapasiteyi iki kat artırıp 14 milyon yolcunun üstüne çıkaracak olan yeni dış hat terminalinin inşaatın ilerlemesi mart sonu itibarıyla yüzde 53’e ulaştı. 2024 yılında açmayı beklediğimiz yeni terminalle birlikte hem hizmet kalitesinde ciddi bir artış gerçekleştireceğiz hem de yolcularımızın beğenisine gümrüksüz satış, özel yolcu salonu ve yiyecek içecek seçenekleriyle donatılmış hayli geniş bir perakende yelpazesi sunacağız.

Operasyonel olarak oldukça iyi geçen bir çeyreğin ardından ciromuzu yüzde 68, FAVÖK’ü ise yüzde 34 artırdık. 44 milyon avroluk ilk çeyrek FAVÖK’ümüz aynı zamanda pandemi öncesi performansımızı gösteren 2019 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz FAVÖK’ün de yüzde 17 üstüne çıktı. FAVÖK’ün altında ise özellikle bir defaya mahsus deprem vergisine ek olarak yükselen faizler ve avronun değer kazanması nedeni ile artan finansman giderleri etkili oldu. Bu giderlerin normalde yılın en zayıf çeyreği olan birinci çeyrekte gerçekleşmesi net kar üzerindeki etkilerini artırdı ve dönemi 45 milyon avro zararla kapadık ancak bu sonuçları daha iyi bir şekilde değerlendirebilmek için cirodan net kara kadar bütün finansal sonuçların beklentimizden daha iyi olduğunu ve yılın geri kalanı için oldukça kuvvetli sonuçlar beklemeye devam ettiğimizi söylemeliyiz."