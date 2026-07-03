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TRT Haber 03.07.2026 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesini beklediğini belirtti.

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