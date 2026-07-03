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Gündem
TRT Haber 03.07.2026 15:00

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya ve İstanbul'un batı kesimleri ile Kars çevrelerinde yarın beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle, 5 il için "sarı" uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Yapılan son tahminlere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi ve İstanbul Avrupa Yakası'nın batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

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Doğu Anadolu'da ise bugün öğle saatlerinden itibaren Kars ve çevresinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın gece saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi

Kuvvetli yağışların beklendiği her iki bölgede de oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kars ve çevresi için ayrıca, bölgenin arazi yapısı nedeniyle oluşabilecek heyelan riskine karşı da uyarıda bulunuldu.

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