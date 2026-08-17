Parçalı Bulutlu 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.08.2026 11:27

'İnternet altyapısı değişikliği' bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 82 şüpheli adliyede

Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'İnternet altyapısı değişikliği' bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 82 şüpheli adliyede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de bulunan 77 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

5 şüphelinin ise farklı şehirlerde adliyeye sevk edildiği, 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

'İnternet altyapısı değişikliği' bahanesiyle 801 kişiyi dolandıran 82 şüpheli adliyede

Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmıştı.

Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Eskişehir İnternet
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı'nda yeni zirve: 1739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Ciritçiler ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu
12:53
Sabiha Gökçen'de yolcu trafiği ilk kez 180 bini geçti
12:49
Fransa'nın batısında 1700 hektar alanın kül olduğu yangın kontrol altına alındı
12:48
İran: ABD ile varılan mutabakat metninde 60 günlük süre bulunmuyor
12:47
İngiltere Başbakanı Burnham, Trump'ın Özel Kalem Müdürü Wiles'ı taklit eden kişiyle mesajlaştı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "17 Ağustos" mesajı
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
MARLİN SİDA mayın harbi yeteneği kazandı
FOTO FOKUS
Ciritçiler ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu
Ciritçiler ve atlar sele kapılmaktan son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ