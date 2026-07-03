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Gündem
AA 03.07.2026 16:43

123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok davasında karar açıklandı. Müteahhit Tevfik Tepebaşı'na 17 yıl 4 ay, iki belediye görevlisine ise 6 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi G Blok'a ilişkin davada karar

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan A.Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar E.I, A.B. ve A.T.B. ile müştekiler ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan A.Ö, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise binanın kooperatif ile diğer mühendis ve müteahhitler tarafından yapıldığını, kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da binayla ilgilerinin olmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatları sanıkların cezalandırılmasını isterken, sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan H.M.G. ile F.Y'nin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, tutuksuz sanıklar T.K, M.K, E.I, Ç.K, A.Ö, A.T.B, A.P, F.D, H.Ç, O.Y.D. ve Z.A.Ş'nin de beraatlerine hükmetti.

Öte yandan mahkeme heyeti, önceki celsede firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının tefrik edilmesine karar vermişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi G Blok'un yıkılması sonucu 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 6'sı kamu görevlisi 16 sanık hakkında dava açılmıştı.

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