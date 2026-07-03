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Gündem
AA 03.07.2026 17:11

Bakan Fidan, Kubat Talabani ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.

Bakan Fidan, Kubat Talabani ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]
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