Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2026 16:12

Hindistan'dan, ülkede üretilen iPhone 18'in verilerinin sızdırılmasına ilişkin soruşturma

Hindistan'da, ülkede üretilen Apple'ın henüz piyasaya sürülmemiş iPhone 18 Pro modeline ilişkin belgelerin sızdırılmasına dair soruşturma açıldığı bildirildi.

Hindistan'dan, ülkede üretilen iPhone 18'in verilerinin sızdırılmasına ilişkin soruşturma

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Müsteşarı S. Krishnan, 2 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iPhone 18 Pro modeline ilişkin veri sızdırılmasına dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Krishnan, söz konusu olayın, Hindistan'ın bilgisayar güvenliği konularından sorumlu ana kurumu olan Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi'ne (CERT-In) bildirildiğini belirtti.

Fabrikadaki test fotoğrafları sızdırılmıştı

"World Leaks" adlı siber suç örgütü, Apple'ın Hindistan'daki üreticisi Tata Electronics'ten çalınan gizli belgeleri ve iPhone 18 Pro modellerinin fabrikadaki test fotoğraflarını 30 Haziran'da "dark web" forumlarına sızdırmıştı.

Sızdırılan dosyalar arasında telefonun ana devre kartındaki çip yerleşimi, batarya bileşenleri, kamera detayları ile bu parçaları üreten tedarikçi şirketlerin isimleri yer almıştı.

Olayın ardından, Apple, bu siber saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

ETİKETLER
Akıllı Telefonlar Apple Hindistan Siber Saldırı
Sıradaki Haber
Gazze'deki çocuklar 1000 gündür hayatta kalma savaşı veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:59
Rekabet Kurulu'ndan Haribo'ya geçici tedbir kararı
15:51
Yengi Mecmua, dijital edebiyata öncülük etmeye devam ediyor
15:26
Savunma ve havacılık ihracatında tarihi eşik aşıldı
15:12
KDK'nın girişimiyle KPSS ile aynı güne denk gelen sınav ertelendi
15:07
Gazze'deki çocuklar 1000 gündür hayatta kalma savaşı veriyor
15:05
DOA ile 2 günde 4,5 milyona yakın ambalaj toplandı
Devegeçidi Baraj Gölü ve havzası canlılara yaşam kaynağı oldu
Devegeçidi Baraj Gölü ve havzası canlılara yaşam kaynağı oldu
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ