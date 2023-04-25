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Ekonomi
AA 25.04.2023 14:41

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

Ekonomistlerden 4'ü mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 19'u politika faizinin sabit tutulacağını öngörüyor.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,50'de sabit bırakılmıştı.

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