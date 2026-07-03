Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğiyle merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul teklifleri ve onay sürecinde değişiklik yapıldı.
Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak.
Fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınacak.
Program çeşitliliğine dayalı eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu imam hatip liselerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alacaklar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınacak.