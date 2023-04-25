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Dünya
AA 25.04.2023 12:08

2022'de internette en çok altın ve kripto arandı

İnternette 2022'de en çok arananlar "kripto" ve "altın" oldu. Amerikan Wall Street Journal'da yer alan analize göre yatırımcılar kripto ve altına yöneliyor.

2022'de internette en çok altın ve kripto arandı
[Fotograf: AA]

Dalgalanmalar diğer yatırım araçlarına ilgiyi azalttı, geleneksel yatırım aracı altına yönelim yeniden arttı.

Amerikan Wall Street Journal Vancouver merkezli bir sosyal medya pazarlama platformu olan Hootsuite'ten çarpıcı bir analiz paylaştı.

Analizde, önce kripto para borsasının popülerliğini sağlayan en önemli ürün olan Bitcoin'in 2021'deki rekorları hatırlatıldı.

Ardından da 2022'de yatırımcılar üzerinde soğuk duş etkisi yapan çöküşü.

Çöküşle baş gösteren kripto para borsasındaki sert dalgalanmaların yatırımcıların tercihleri üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı.

Analize göre, risk almaya daha yatkın görünen gençler, kısa yoldan zengin olma hayaliyle yine kripto para borsasına yöneliyor.

Ancak salgın ve küresel ekonomik kriz ile birlikte risk almayıp güvenli liman arayanların sığınağı altın...

Bu durum, kripto para ve altına ilgiyi zirveye taşıdı.

Geçen yıl "kripto" ve "altın" için yapılan internet aramaları 2018'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Hatta, yaklaşık 20 yıllık tarihi bulunan Google Trends verilerine göre, "nasıl altın alınır" ifadesi için yapılan aramalar Nisan ayı içinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek düzeyine çıktı.

Son 3 yıllık süreçte hisse senetleri ile tahvillerin çift haneli kayıplarının da hatırlatıldığı analizde, bu yatırım araçlarına ilginin azaldığı bilgisi de paylaşıldı.
 

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