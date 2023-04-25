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Dünya
AA 25.04.2023 11:31

Kenya'daki "açlık tarikatı"nın lideri en az bin kişinin öldüğünü ileri sürdü

Kenya'nın Malindi kasabasında müritlerini "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşacakları" vaadiyle kandırarak ölümlerine sebep olan tarikatın lideri, polisin en az 1000 kişinin cesedini bulacağını iddia etti.

Kenya'daki "açlık tarikatı"nın lideri en az bin kişinin öldüğünü ileri sürdü

The Star gazetesinin haberine göre, tarikat lideri Good News International Kilisesi Qapazı Paul Mackenzie Nthenge, polise Hz. İsa'yla buluşmaya giden en az 1000 kişiyi bulacaklarını söyledi.

Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan ceset sayısının 73'e ulaştığı belirtilirken, halen 112 kişinin kayıp olduğu ve ceset sayısının artabileceği aktarıldı.

"Terörizmden farksız"

Öte yandan, konuya ilişkin ilk kez açıklama yapan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, tarikatta yaşananların "terörizmden farksız" olduğunu ifade etti.

Ruto, "Teröristler çirkin eylemleri için dini kullanıyorlar. Mackenzie gibi adamlar da aynı şeyi yapıyor. Bu tip adamların, diğer terörist ve suçluların dini yok. Ait oldukları yer hapis, olması gerektikleri yer orası." dedi.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı. Ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda toplu mezarda onlarca kişinin cesedi bulunmuştu.

Papaz Nthenge'nin şikayetler üzerine daha önce birkaç kez gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

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