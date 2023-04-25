İngiltere'de monarşi karşıtları Kral Charles'ın taç giyme törenini protestoya hazırlanıyor

Ülkede monarşinin kaldırılmasını isteyen "Republic" grubu üyeleri, İngiltere Kralı Charles'ın 6 Mayıs'ta Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak taç giyme törenini protesto etmeye hazırlanıyor. ​​​​​​​

İngiltere'de Kraliyet ailesiyle ilgili yapılan anketler değişkenlik gösterse de yakın zamanda "YouGov" adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankette, insanların yaklaşık 3'te 2'sinin taç giyme törenini umursamadığı ya da çok az umursadığı ortaya kondu.

Buna karşın, törenle ilgili hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü Londra'da, monarşi karşıtı grubun lideri Smith, Kraliyet ailesine karşı olmalarının nedenlerini, monarşiye karşı sundukları alternatifi ve taç giyme törenini kendi kampanyaları için nasıl fırsata çevireceklerini anlattı.

"Monarşi demokratik değerlere karşı"

İlkesel bir argüman olarak demokratik değerlere karşı olan monarşiden çok bu değerleri yansıtan bir kuruma sahip olma isteklerini dile getiren Smith, "Monarşi amaca uygun değil. Bu ülkede kurumların nasıl çalıştığına dair standartlarımız var ve monarşi bu standartların oldukça gerisinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

Smith, demokratik reform çağrısında bulunarak, "Alternatif ise elimizdekini alıp onu demokratik hale getirmek ve tüm bunları tersine çevirmekle ilgili. Bu, hesap verebilir, şeffaf ve standartlara uygun, ilkelerle uyumlu bir kuruma sahip olmak ve böylece demokrasimizi daha iyi hale getirmekle ilgili." değerlendirmesini yaptı.

"Monarşiye verilen destekte keskin bir düşüş gördük"

Smith, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından monarşiye verilen desteğin azaldığını gösteren anket çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:

"Pek çok insan için monarşiyi 'Kraliçe' temsil ediyordu ve bu nedenle (Kraliçe'nin ölümünün ardından) monarşiye verilen destekte keskin bir düşüş gördük. Monarşinin korunmasına verilen bu destek uzun süredir yüzde 75 civarındaydı. Şimdi yüzde 60'ın altına düştü. Monarşinin kaldırılmasına verilen destek ise yaklaşık 10 puan arttı. Bu nedenle, daha keskin bir şekilde tartışılan bir kurum haline geldi ve böyle olmasının başlıca sebebi sadece (Kral) Charles'ın karmaşık bir figür olmasından değil, aynı zamanda annesi olmamasından kaynaklanıyor. Bence onların sorunu da bu. Monarşi olan o kişiyi (Kraliçe'yi) kaybettiler."​​​​​​​

"Monarşinin turizme katkı sağladığına dair hiçbir kanıt yok"

Smith, ayrıca, İngiliz Kraliyet ailesine duyulan ilgi nedeniyle her yıl çok sayıda turistin ülkeyi ziyaret ettiği ve bu nedenle de Kraliyetin İngiliz ekonomisine katkı sağladığı yönündeki değerlendirmelere ise katılmadığının altını çizdi.

Smith, "Monarşinin turizme katkı sağladığına dair hiçbir kanıt yok. Daha önce bu birçok kez çürütüldü ve kesinlikle büyük etkinlikler insanları getirmenin yanı sıra uzak tutma eğiliminde ki bu net etki olumsuz. (Kral'ın taç giyme törenini kutlamak için 8 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesi) Özellikle de ekstra resmi tatil bize 1 milyar pounddan fazlasına mal olacak."

"Törenin tek iyi yanı, monarşi karşıtlarının sesini duyurması için fırsat olması"

Öte yandan, Smith, dünyanın dört bir yanından insanların televizyondan canlı izleyeceği ve çok sayıda üst düzey ismin katılacağı taç giyme töreninin, bir bakıma monarşi karşıtlarının sesini duyurmak için fırsat olacağını dile getirdi.

Graham Smith, sözlerini, "Taç giyme töreninin tek iyi yanı, bize (monarşi karşıtlarına) kampanya yapma ve milyonlarca insanın izleyeceği törende kameraların önünde olma fırsatı verecek olması. Bu nedenle sarı ve siyah renklerimizle çok belirgin olacağız, protesto edeceğiz, çok gürültü çıkaracağız ve o günkü fırsatı kaçırmayacağız." diye tamamladı.