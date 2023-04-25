ABD Wagner'in Sudan'daki faaliyetlerinden 'derin endişe' duyuyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington temasları kapsamında ABD'yi ziyaret eden Kenyalı mevkidaşı Alfred Mutua ile ortak basın toplantısında konuştu.

Wagner Grubu'nun çatışmaların yaşandığı Sudan'daki faaliyetlerinden "derin endişe" duyduklarını vurgulayan Blinken, "(Wagner grubu) Herhangi bir yerde olaya dahil olduğunda daha fazla yıkım ve ölümü beraberinde getiriyor." dedi.

ABD'nin Sudan'da Wagner'in daha fazla faaliyetini görmek istemediğini kaydeden Blinken, birçok ülkenin de bu konuda endişesi olduğunu ifade etti.

Mutua da "Dış güçlerin ya da başka grupların Sudan'daki barış sürecine müdahalesi olmadan ülkeyi kendi haline bırakmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Wagner'in destek verdiği" iddiası

Wagner Grubu'nun, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) destek verdiği iddia edilmişti.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin, Rus Wagner güçleri ile ilişkisine ve dışarıdan herhangi bir destek aldığına dair iddialarla ilgili, "Dışarıdan herhangi bir destek aldığımız doğru değil. Biz dışarıdan hiçbir destek istemedik." demişti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve'de faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.