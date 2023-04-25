Çekya, Slovakya ve Polonya'dan Ukrayna’ya uluslararası desteğin sürmesi çağrısı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovakya Başbakanı Eduard Heger ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin imzalarının bulunduğu ortak bildiri Çekya Dışişleri Bakanlığınca paylaşıldı.

Ukrayna’ya uluslararası desteğin devam etmesi çağrısı yapılan bildiride, mevcut gerginlikte saldırgan tarafın belli olduğu belirtildi.

Bildiride, "Eğer Rusya kazanır ve Ukrayna düşerse, sıradaki Orta Avrupa olabilir. Barış yalnız Ukrayna’nın şartlarına göre yapılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Rusya’nın savaşta en sevdiği yöntemin "çatışmaları dondurarak zaman kazanmak" olduğuna işaret edilen bildiride, uluslararası toplumunun daha sabırlı olması istendi.