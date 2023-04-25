ABD'den insan hakları ihlalleri gerekçesiyle 11 İranlı yetkiliye yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırım kararına dair yazılı açıklama yaptı:

"ABD, İran'ın devam eden insan hakları ihlallerini kınıyor. İran rejiminin vahşi yüzüyle karşı karşıya olan İran halkını ve temel özgürlüklere saygı talebini desteklemeye kararlıyız."

Yaptırımın gerekçelerinin sıralandığı açıklamada "Bugün, Dışişleri Bakanlığı, barışçıl göstericileri öldürme, alıkoyma, dövme ve barışçıl şekilde toplanma ile düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü engellemeden sorumlu ya da bunda rolü bulunan 11 İranlı yetkiliye vize kısıtlaması getiriyor." denildi.