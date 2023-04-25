Washington'daki Türkler, Ermeni provokasyonuna geçit vermedi

ABD'de Türk toplumu, Ermeni provokasyonuna izin vermedi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Türk derneklerinin organize ettiği gösteriye Azerbaycanlılar da destek verdi.

Washington Büyükelçiliği ve Büyükelçi konutu önünde toplanan Türk toplumu Türkiye'ye destek gösterisi düzenledi.

Ermeni iddialarını ve ABD Başkan'ın 1915 mesajını protesto etti.

Türkiye Büyükelçiliği'nin önünden geçen Ermeniler yüzyıllık yalanlarını içeren provokatif pankartlar taşırken; Türk toplumu 1915 iddialarının yalanlardan ibaret olduğunu anlattıkları pankartlarla karşılık verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türk toplumu temsilcileri hep bir ağızdan marşlar ve şarkılar söyledi.