Disney, en büyük işten çıkarma dalgasını başlatıyor

En son işten çıkarmalar, Disney'in eğlence bölümü olan ESPN'i, Disney Parks'ı, Deneyimler ve Ürün bölümünü etkileyecek.

İşten çıkarmalarla 5,5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu yapılması planlanıyor.

Son işten çıkarmalar , geçen ay yaşanan ilk dalganın ardından geldi ve şirket genelinde kaybedilen toplam iş sayısını dört bine çıkaracak.

Ancak işten çıkarmaların, Disney'in tema parkları ve tatil yerlerindeki ön saflarda çalışan saatlik çalışanları etkilemesi beklenmiyor.

Şirket, yaz başlamadan önce toplam yedi bin kişiye ulaşacak üçüncü ve son işten çıkarma dalgasının beklendiğini söyledi.

Disney'in 1 Ekim itibariyle yaklaşık 220 bin çalışanı vardı ve bunların yaklaşık 166 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyordu.

Yedi bin işten çıkarma, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü temsil ediyor.