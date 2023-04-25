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Dünya
AA 25.04.2023 07:09

Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısının 73'e çıktığı bildirildi.

Kenya'da "Hz. İsa'ya kavuşmak için" aç kalıp ölenlerin sayısı 73'e yükseldi

Malindi Emniyet Müdürü Charles Kamau, yaptığı açıklamada, Malindi'deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı'nda bulunan ceset sayısının 73'e ulaştığını belirtti.

Kamau, cansız bedenlerinin çoğunun toplu mezardan çıkarıldığını aktararak olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığını söyledi.

Öte yandan Kenya Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, 112 kişinin kayıp olduğu ifade edildi.

Ulusal basınında çıkan haberlerde, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti.

Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge'yi gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, ormanlık alanın tamamının kapatıldığını ve "suç mahalli" olarak ilan edildiğini söylemişti.

Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.

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