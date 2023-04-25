Fransa'nın Mayotte Adası'ndaki göçmenleri sınır dışı etme operasyonu askıya alındı

France Info'nun haberine göre, "Wuambushu" adlı göçmen tahliye operasyonunun durdurulması için ondan fazla avukat ve bölge sakinleri mahkemeye başvurdu.

Başkent Mamoudzou'daki Adli Mahkeme, gecekonduları yıkmayı içeren bütün operasyonların "yasalara aykırı olduğu ve sakinlerin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmasını kararlaştırdı.

Mahkemenin kararı valiye bildirmesiyle polisler eşliğinde ekiplerin sabah Majicavo semtinde yapacağı yıkımın ilk ayağı başlamadan durduruldu.

Bölge Valisi Thierry Suquet, yerel Kwezi TV'ye yaptığı açıklamada, kararı temyize götürdüklerini belirtti.

Suquet, gelecek günlerde operasyona yeniden başlayabileceklerini ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı karara tepkili

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Mayotte'ta göçmenleri sınır dışı ve tahliye etme operasyonlarının Fransa'daki barışın tesis edilmesi için gerekli olduğunu savunan Darmanin, bu adımı zor olsa da uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.

Komorlar, Fransa'nın sınır dışı edeceği göçmenleri kabul etmeyecek

Öte yandan, Fransız devletinin Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri sınır dışı ederek Afrika ülkesi Komorlar'a gönderme kararını ülke yönetimi reddetti.

Komorlar idaresi, Paris'in iki ay içinde 20 bin kadar düzensiz göçmeni buraya gönderme planına yanaşmayarak, göçmenleri taşıyan gemilerin limanlarına gelmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Fransa 2019'da, Komorlar'a 150 milyon euroluk destek sağlama şartıyla bu ülkeyle göçmen değişimi anlaşması imzalamıştı.