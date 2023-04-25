Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2023 11:19

Fransa'nın Mayotte Adası'ndaki göçmenleri sınır dışı etme operasyonu askıya alındı

Fransa'nın Afrika kıtasına bağlı denizaşırı toprağı Mayotte Adası'ndaki gecekonduları yıkarak düzensiz göçmenleri sınır dışı etme operasyonu yerel mahkemenin kararıyla askıya alındı.

Fransa'nın Mayotte Adası'ndaki göçmenleri sınır dışı etme operasyonu askıya alındı
[Fotograf: Reuters]

France Info'nun haberine göre, "Wuambushu" adlı göçmen tahliye operasyonunun durdurulması için ondan fazla avukat ve bölge sakinleri mahkemeye başvurdu.

Başkent Mamoudzou'daki Adli Mahkeme, gecekonduları yıkmayı içeren bütün operasyonların "yasalara aykırı olduğu ve sakinlerin güvenliğini tehlikeye atacağı" gerekçesiyle askıya alınmasını kararlaştırdı.

Mahkemenin kararı valiye bildirmesiyle polisler eşliğinde ekiplerin sabah Majicavo semtinde yapacağı yıkımın ilk ayağı başlamadan durduruldu.

Bölge Valisi Thierry Suquet, yerel Kwezi TV'ye yaptığı açıklamada, kararı temyize götürdüklerini belirtti.

Suquet, gelecek günlerde operasyona yeniden başlayabileceklerini ifade etti.

Fransa İçişleri Bakanı karara tepkili

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Mayotte'ta göçmenleri sınır dışı ve tahliye etme operasyonlarının Fransa'daki barışın tesis edilmesi için gerekli olduğunu savunan Darmanin, bu adımı zor olsa da uygulamakta kararlı olduklarını belirtti.

Komorlar, Fransa'nın sınır dışı edeceği göçmenleri kabul etmeyecek

Öte yandan, Fransız devletinin Mayotte Adası'ndaki düzensiz göçmenleri sınır dışı ederek Afrika ülkesi Komorlar'a gönderme kararını ülke yönetimi reddetti.

Komorlar idaresi, Paris'in iki ay içinde 20 bin kadar düzensiz göçmeni buraya gönderme planına yanaşmayarak, göçmenleri taşıyan gemilerin limanlarına gelmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Fransa 2019'da, Komorlar'a 150 milyon euroluk destek sağlama şartıyla bu ülkeyle göçmen değişimi anlaşması imzalamıştı.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Fransa
Sıradaki Haber
İngiltere'de monarşi karşıtları Kral Charles'ın taç giyme törenini protestoya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:58
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Boğaz'da selamlama uçuşu yapacak
11:57
Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı
11:39
Altay’da ‘yerli motor’ müjdesi de çok yakın
12:03
Nurdağı'nda konteynerlerin yüzde 85'i kuruldu
11:55
Bursa'da müslüman olan kadın "Meryem" ismini aldı
11:40
Altın fiyatları için mobil uygulama geliştirildi
Göç yolundaki inci kefalinin korunmasına Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor
Göç yolundaki inci kefalinin korunmasına Sahil Güvenlik ekipleri de destek veriyor
FOTO FOKUS
Altay’da ‘yerli motor’ müjdesi de çok yakın
Altay’da ‘yerli motor’ müjdesi de çok yakın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ