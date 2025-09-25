Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı "karekod uygulaması" denetimi yaptı

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Yumaklı, ziyaret sırasında tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan karekod uygulaması kapsamında denetim de yaptı.

Perakende satış yapan iş yerleri ya da yemek hizmeti, içecek hizmeti veren yerlerle alakalı olarak karekod sistemini zorunlu hale getirdiklerini hatırlatan Yumaklı, "Onu buradaki ziyaretlerimizde de gördük. İşletmelerin tamamı karekod sistemini artık uygulamaya başlamış" diye konuştu.

Vatandaşların, "Tarım Cebimde" uygulamasıyla gittikleri yiyecek, içecek alanlarının denetlenip denetlenmediğine ilişkin bilgi alabileceğini söyleyen Yumaklı, şunları ifade etti:

"Güvenilir Gıda sekmesinden barkodu okutarak tespit edebilirler, başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Bunu neden önemsiyoruz? Bunun bir sonraki aşaması da bu işletmelerdeki denetimin sonrasında o işletmedeki denetim sonuçlarını yayımlayacağız. Dolayısıyla vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyecek, içecek satan yerlerde oturmaları, yemek yemeleri, çay içmeleri ya da beraber oldukları eşiyle, dostuyla, ailesiyle orada vakit geçirdiklerinde gönüllerinin rahat olması... Oranın güvenilir gıda satışıyla ilgili Bakanlığımız tarafından denetlenip, sonuçlarının da pozitif olup olmadığını görebilirler."

Yumaklı, "Türkiye'deki bütün perakende ürün satışı ya da yiyecek, içecek satışlarını yapan işletmelerimizin bu uygulamasını daha da geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu uygulamayı kullanmalarını, alışveriş yaptıkları yerlerde özellikle gıda güvenliği açısından bu uygulamanın kendilerine sağlayacağı konforu yaşamalarını istiyoruz. İşletmeler de kendilerini vatandaşa hizmet verecek bir işletme olarak, güvenilir gıdaya uygun ürünler sattığının teyidini yapmış olacak" dedi.