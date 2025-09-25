Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.09.2025 15:31

İstanbul’da fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimi: 321 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, kentte fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimleri kapsamında 2025 yılının ilk 9 ayında toplam 321 milyon 326 bin 883 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

İstanbul’da fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket denetimi: 321 milyon lira ceza kesildi

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün kentte toptan ve perakende satış yapan işletmelere yönelik fahiş fiyat artışı, fiyat etiketleri ve stokçuluk denetimlerinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında fiyat etiketleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamaları başta olmak üzere toptan ve perakende satış yapan işletmelere yapılan denetimlere yer verilen açıklamada, "58 bin 284 işletme denetlendi. Bu denetimlerde 7 milyon 131 bin 56 ürün incelendi. Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edilirken, toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, fahiş fiyat ve stokçulukla haksız kazanç sağlayan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.

ETİKETLER
Denetim İstanbul Ticaret Bakanlığı Stokçuluk
Sıradaki Haber
Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Rusya'da ayı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
15:29
6 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
15:08
Merkez Bankası rezervleri 178,9 milyar dolara yükseldi
15:53
Köftede kalp, baklavada boya tespit edildi
14:59
22 yaşındaki Yusuf Nas, NASA onur listesine adını yazdırdı
14:44
2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı
Kuzeyden göç eden Filistinliler, yaşama tutunmaya çalışıyor
Kuzeyden göç eden Filistinliler, yaşama tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Doğuştan kalp hastalığı olanlara düzenli kontrol uyarısı
Doğuştan kalp hastalığı olanlara düzenli kontrol uyarısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ