Ziraat Katılım halka arz için ilk adımı attı

Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kurumu olma özelliğini taşıyan Ziraat Katılım, halka arz sürecini resmen başlattı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yaptı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım olarak gelecek hedeflerimize katkı sağlayacağına inandığımız halka arz sürecinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine bağlı kalarak; sürdürülebilir büyüme ve finansal kapsayıcılık vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir, Ziraat markasının 160 yılı aşan geçmişi ve birikiminden aldıkları ilhamla, 10 yıl gibi kısa bir sürede yurt içinde 219 şubeye ulaştıklarını belirterek "Sudan ve Somali’deki faaliyetlerimizle de Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma unvanını kazandık. Bugün, 600 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında 2’nci, Türk bankacılık sektörü genelinde ise 13’üncü sırada yer alıyoruz" dedi.

Ziraat Finans Grubu’nun, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan sonra halka açık ikinci üyesi olmayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, "Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzda, mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacaktır. Bu adım ile Ziraat Katılım’ın güçlü özkaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.