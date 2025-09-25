Açık 25.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.09.2025 12:34

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğini belirterek, "Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğinin altını çizdi.

Şimşek, 12 ay sonrası beklentinin geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan gerilediğine işaret ederek, "Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı
