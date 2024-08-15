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Ekonomi
TRT Haber 15.08.2024 10:08

Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 1,74 azaldı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,07 arttı.

Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 1,74 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,74 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,79 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,61 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,64 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,55 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,72 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,78 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 6,57 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,12 azalış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 157,48 artış ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 16,48 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

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