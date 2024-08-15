Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.08.2024 10:02

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda arttı

Ücretli çalışan sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı 15 milyon 601 bin kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,4 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

ETİKETLER
İstihdam TÜİK
Sıradaki Haber
Brent petrolün varil fiyatı 79,89 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:33
İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı
10:31
Altay tankını yerli vagonlar taşıyacak
10:28
Borsa güne yükselişle başladı
10:12
Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 1,74 arttı
10:05
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünlerine denetimleri hızlandırdı
10:26
Metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması trafiği aksattı
Toronto'da "Azalan Kambur Ay"
Toronto'da "Azalan Kambur Ay"
FOTO FOKUS
Altay tankını yerli vagonlar taşıyacak
Altay tankını yerli vagonlar taşıyacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ