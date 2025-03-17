Tarım ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 2,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,70 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,52 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,60 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,49 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,80 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 5,20 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,61 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,79 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,93 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,37 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,95 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.