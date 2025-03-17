Alo 174 Gıda Hattı'na 3 milyondan fazla başvuru yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Güvenilir Gıda Sağlıklı Yaşam’ kampanyası kapsamında 14 Şubat 2009’da ‘Alo 174 Gıda Hattı’ devreye girmişti.

Uluslararası standartlara uyumlu olarak hazırlanan mevzuat çerçevesinde, ülke genelinde etkin gıda kontrolü sağlanması ve tüketici haklarının korunması için başlatılan kampanya, “en iyi denetçi, tüketicinin kendisidir” anlayışından yola çıktı. Vatandaşların bu denetime etkin katılması için de Alo 174 devreye girdi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Tüketiciler, gıda ve yem konusunda her türlü şikayet ve talebi, Alo 174 hattına bildirebiliyor. Bunun yanı sıra www.alo174.gov.tr adresinden de bu talep ve şikayetleri iletebilmek mümkün. Şikayetler, Bakanlığın 81 ildeki temas noktaları tarafından değerlendiriliyor. Web tabanlı yazılımlarla hem şikayetler alınıyor hem de yapılan işlemler kaydediliyor. Böylece vatandaş şikayetinin sonucu hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Vatandaşlara SMS ile işlemin sonuçlandığı bilgisi de veriliyor.

Etiket bilgilerinde yanlışlık varsa iletilebilir

Alo 174’e, gıda üreten ve satan işletmelerin hijyen kurallarına uymaması, ürünlerin içinden yabancı madde çıkması, etiket bilgilerinin yeterli olması gibi konular bildirilebiliyor. Ayrıca haksız rekabete neden olan etiketler, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, gıda zehirlenmesi, izinsiz gıda satışı gibi konularda da şikayetler iletilebiliyor.

3 milyondan fazla arandı

Alo 174 Gıda Hattı, 14 Şubat 2009 ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 212 bin 19 kez arandı. Bunlardan 1 milyon 141 bin 157'si gıda ihbar ve şikayetiyle ilgiliydi. 796 bin 382 şikayeti değerlendiren Bakanlık, 76 bin 877 cezai işlem uyguladı.

En çok İstanbullular aradı

Alo 174’e en çok başvuru telefon yoluyla yapılırken, en çok et ve et ürünleri hakkında şikayet geldi. İkinci sırada ise tahıl, un ve unlu mamuller, üçüncü sırada ise hazır yemek fabrikaları geldi.

En fazla başvuru ise 203 bin 50 ile İstanbul’dan yapıldı. Bu şehri Ankara, İzmir ve Antalya takip etti. Başvuruların yüzde 93’ü telefonla, yüzde 3’ü e-posta ile yapıldı.

Bilgiler firmalarla paylaşılmıyor

Alo 174 hattına yapılan başvuruların yanı sıra Alo 174 Gıda Mobil uygulamasından da ihbar ve şikayetler iletilebiliyor. Engelli vatandaşlar için görüntülü hizmet, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret dili bilen temsilci de bulunuyor. Vatandaşların kişisel bilgileri üçüncü şahıslar ve kurumlarla paylaşılmıyor. İletilen şikayetlerin sonuçlandırılması ise il yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, genellikle 15 günü geçmiyor.