Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk olarak Ankara’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında uygulanan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin; İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda hizmete sunulduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, “Amacımız, vatandaşlarımıza daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak.” dedi.

Dijitalleşmenin ve internet kullanımının günümüzde taşıdığı öneme değinen Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Mobil cihazların yaygın kullanımı ve bilgiye hızlı erişim ihtiyacı, interneti vazgeçilmez kılıyor. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda, TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor"

Bakan Uraloğlu, kamusal hizmette dijital dönüşümün bir sonucu olarak kamusal alanlarda internet erişiminin artık temel bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. İş insanlarının ve girişimcilerin seyahat ederken de işlerini takip edebilmelerine olanak sağlandığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Wi-Fi hizmetimizle iş dünyasına da destek veriyoruz. Yolcularımız bekleme sürelerini verimli bir şekilde değerlendirebiliyor ve bu da yolcu memnuniyetini artırıyor” şeklinde konuştu.

Dijital güvenlik ve altyapı önceliği

Bakan Uraloğlu, TCDD Wi-Fi hizmetinin yüksek güvenlik önlemleri ile sunulduğunu belirterek, “Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir.” dedi.

Bakan Uraloğlu, "TCDD’nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda, Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dijitalleşme sürecinde yenilikçi adımlar atarak yolcularımıza daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, TCDD’yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlarımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak. Biz her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. TCDD Wi-Fi hizmetiyle ulaşımı daha konforlu, modern ve verimli hale getiriyoruz.”

Dijitalleşme vizyonunu güçlendirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, TCDD’nin dijitalleşme sürecine katkı sağlayan bu hizmetin, Türkiye’nin dijital vizyonunu güçlendirdiğini vurguladı.

Uraloğlu, “Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye’nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz.” diyerek, dijitalleşmenin sınırları aşan etkisine dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu, TCDD’nin dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda, Wi-Fi hizmetinin yaygınlaştırılması ve kullanıcı memnuniyetinin artırılması için çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi. Uraloğlu, sözlerini “TCDD Wi-Fi hizmetiyle, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyoruz ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz.” şeklinde tamamladı.