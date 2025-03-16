Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.03.2025 11:22

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımının engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, aylık ortalama 543 bin kişinin söz konusu yardımdan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Ödemesi
Sıradaki Haber
Türkiye 2024'te de AB'nin en büyük 5. ticaret ortağı oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:25
MEBİ'yi 1 milyondan fazla kişi kullandı
11:18
Türkiye 2024'te de AB'nin en büyük 5. ticaret ortağı oldu
11:11
BES'e 18 yaş altı katılım günden güne artıyor
11:08
Emeklilerin bayram ikramiyesi Meclis'e geliyor
11:11
Rusya’nın Kırım’ı ilhakının 11. yılı.
11:02
1 haftada yaklaşık 3,8 milyon araç denetlendi
Suriye Devrimi’nin 14. yıl dönümü birçok ilde coşkuyla kutlandı
Suriye Devrimi’nin 14. yıl dönümü birçok ilde coşkuyla kutlandı
FOTO FOKUS
Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın
Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ