BES'e 18 yaş altı katılım günden güne artıyor

Dünya genelinde ekonomide yaşanan son gelişmeler bireyleri tasarruf konusunda yeni alternatifler aramaya yöneltti.

Devletlerin geleneksel emeklilik sistemlerinde yaptıkları düzenlemeler, bireysel tasarrufların teşvik edilmesine yönelik yeni politikaların önünü de açtı.

Türkiye'de de nüfusun yaşlanması, artan sosyal güvenlik yükleri, bölgesel gelişmeler, savaşlar ve salgına bağlı ekonomik dalgalanmalar, bireysel tasarruflarda vatandaşlara yeni bir bakış açısı kazandırdı.

Devlet katkısı avantaj sağlıyor

Gelişmiş ülkeler genç yaşta tasarruf alışkanlığı kazandırmayı ve bireysel emekliliği erken yaşlara yaymayı amaçlayan politikalar geliştirirken, Türkiye'de de benzer bir eğilim dikkati çekiyor.

Ailelerin çocukları için uzun vadeli bir finansal güvence oluşturma isteği ve devlet katkısının sağladığı avantajlar, BES'i önemli bir alternatif olarak ön plana çıkarıyor.

Türkiye'de yüzde 30 devlet katkısıyla desteklenen BES, ebeveynlerin sadece çocuklarının eğitimini değil, tüm yaşamlarını güvence altına almalarına yardımcı oluyor.

Şubat ayı itibarıyla BES'e 18 yaş altı katılımın 1,4 milyonun üzerine çıkması da tasarruf alışkanlıklarında meydana gelen değişimleri gözler önüne seriyor.