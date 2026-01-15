Puslu 1.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.01.2026 10:46

Tarım ÜFE Aralık 2025'te arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 3,06, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,01 yükseldi.

Tarım ÜFE Aralık 2025'te arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 3,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,47 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,25 yükseliş kaydetti.

Ana gruplarda Aralık 2025'te bir önceki aya göre, tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 8,57, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 3,59 artarken, çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 1,32 azaldı.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 22,27 artışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak hesaplandı.

