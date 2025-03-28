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Ekonomi
TRT Haber 28.03.2025 17:50

Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma

Ekonomi yönetimi, tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda Merkez Bankası, bazı tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

TCMB, her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Merkez Bankası Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
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