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Ekonomi
AA 28.03.2025 16:28

"Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı

Sigortacılık alanında hızlı, kolay, etkin bir erişim sağlama ve işlem yapma imkanları sunmak üzere geliştirilen "Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldı.

"Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet üzerinden kullanıma açıldı

SEDDK'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, SEDDK ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin ortak çalışmalarıyla geliştirilmekte olan "E-Devlet/Özel Sigortalarım" projesinde ilk fazın başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Söz konusu uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere, araç, sağlık, hayat ve yangın branşları altında e-Devlet'teki "Özel Sigortalarım" ekranı üzerinden ulaşılabilecek.

"Özel Sigortalarım" ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, aynı zamanda Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortaları, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) sözleşmeleri de kolayca görüntülenebilecek.

Uygulama sayesinde yaşayan ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerine, yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için kalan gün bilgisine, poliçe ve hasar detaylarına, kredi bağlantılı poliçelerde banka ile şube bilgisine ve ilgili çağrı merkezi iletişim detaylarına erişim sağlanırken, aynı ekranda poliçe ve hasarlara ilişkin şikayet kaydı oluşturma ve takip etme imkanı da sağlandı.

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E-Devlet Sigorta SEDDK
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