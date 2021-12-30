Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin 2'inci mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre; 2022 yılında ilan edilecek Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara, sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul, esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek.

Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yoluyla arazi kazanılması durumunda ise 548 bin 48 lira ceza verilecek.