Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sulak alanları arazisine katanlara 548 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere 109 bin 593 lira, sulak alanları doldurup kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara da 548 bin 48 lira ceza kesilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'nin 2'inci mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre; 2022 yılında ilan edilecek Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara, sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul, esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira ceza kesilecek.
Sulak alanların doldurulması ve kurutulması yoluyla arazi kazanılması durumunda ise 548 bin 48 lira ceza verilecek.
Etiketler: Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
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