New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,35 artarak 36,614,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 4,800,57 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 15,764 puan oldu.

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantında, vaka sayılarındaki hızlı artışın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişelerle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş gösterdi.

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı azaldı

Omicron varyantına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, ABD'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1.991 artışla 822 bin 920'ye yükseldi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 198 bine geriledi.