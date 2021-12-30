Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin fiyatında 68 kuruş artış
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş artacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 68 kuruş artış olacağını duyurdu.
Buna göre; benzinin litre fiyatı Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya, İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,39 liraya yükselecek.
Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
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