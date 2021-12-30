Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 68 kuruş artış olacağını duyurdu.

Buna göre; benzinin litre fiyatı Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya, İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,39 liraya yükselecek.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.