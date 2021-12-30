Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları işlem gününü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı.
Avrupa borsalarının kapanışında gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 488,71 puana çıktı.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 15.884,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 yükselerek 27.346,83 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 016 değer kazanarak 7.173,23 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24'lük düşüşle 7.403,01 puana indi.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybederek 1,131 seviyelerinden işlem gördü.
Omicron yatırımcıları etkiliyor
Avrupa'da yatırımcılar, COVID-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.
Avrupa piyasalarında tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.
Etiketler: Avrupa Birliği Borsa
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