Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 05.06.2024 01:27

SGK, 344 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, merkez ve taşra teşkilatı için 344 sözleşmeli personel alacak. Adaylar başvurularını, 14 Haziran'a kadar yapabilecek.

SGK, 344 sözleşmeli personel alacak

Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak.

Bu kişilerin 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Adaylar başvurularını, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili diğer tüm ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası veya "Kariyer Kapısı" üzerinden yayımlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

 

ETİKETLER
Resmi Gazete SGK Kamu Personel
Sıradaki Haber
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon hedefimizin gerçekçi olduğunu düşünüyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:59
Hatay'da işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın
01:44
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
01:19
ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören tasarıyı kabul etti
01:12
Gazze Şeridi'nde en az 7 ila 11 bin acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuluyor
01:03
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in ülkesine savaş açacağı iddialarını yalanladı
01:02
Milli Eğitim Bakanı Tekin "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununu izledi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda yaşanan su krizi
FOTO FOKUS
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
Mehteran Birliği yaz dönemi gösterileri Dolmabahçe'de başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ