Türkiye'nin en uzun yapay nehri, Mardin Ovasına 'can' veriyor

Fırat Nehri'nden beslenen Atatürk Barajı'nın suyunu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometre uzunluğa sahip Mardin Ana Kanalı, Şanlıurfa ve Mardin'in verimli ovalarına 'can' veriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, Türkiye'nin en uzun yapay nehri unvanına sahip.

Bölgeye suyun gelmesiyle birlikte, pamuk, mısır, buğday, soya fasulyesi, sebze ve meyve üretimi gibi tarımsal çeşitlilik arttı ve ürün rekoltesi yükseldi. Bu durum refah seviyesinin artmasına ve çiftçilerin yüzünün gülmesine neden oldu.

70 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan suya kavuştu

GAP'ın atardamarı olarak da nitelendirilen Mardin Ana Kanalı ile ilk etapta 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Ali Naci Kösali, Mardin Ana Kanalı'nın toplam proje alanının 2,4 milyon dekar olduğunu ve şu ana kadar bu alanın yaklaşık 900 bin dekarının işletmeye açıldığını belirtti. Kösal, inşaatın devam ettiğini ve projenin Urfa’dan başlayıp Viranşehir’e, Viranşehir’den sonra Mardin Derik ve Kızıltepe’ye kadar uzanan bir güzergâha sahip olduğunu ifade etti.

Bugüne kadar 14,7 milyar lira gelir sağlandı

Şebekesi tamamlanmış 900 bin dekar tarım arazisi, ekonomiye yıllık 2,2 milyar lira katkıda bulunacak. Mardin Ana Kanalı projesi tamamlandığında 349 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi suya kavuşmuş olacak. İşletmeden bugüne kadar ekonomiye 14 milyar 700 milyon lira gelir sağlandı.

Kösali, Mardin'de geçen yılın sonunda deneme sularını verdiklerini ve bu yılın başından itibaren sulama sezonunun başlamasıyla yaklaşık 62 bin dekarlık alanda sulamaya başladıklarını belirtti. Kösali, oradaki projelerinin de devam ettiğini ifade etti.

Proje nihayete erdiğinde yapay nehrin uzunluğu 265 kilometreye çıkmış olacak.

Haber: Ahmet Hamdi Çiçek