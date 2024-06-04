Parçalı Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.06.2024 14:52

Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

Türk lirası reel anlamda son 3 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.

Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.

ETİKETLER
Türk Lirası Merkez Bankası TÜFE ÜFE
Sıradaki Haber
Bayram öncesi market denetimleri yoğunlaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Haluk Görgün: Türksat 6A ile çok değerli bir döneme girilecek
15:14
"Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı
15:04
Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu kuruldu
14:49
İliç'te maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin daha naaşına ulaşıldı
14:42
Microsoft: Rusya Paris Olimpiyatları öncesi dezenformasyon çalışmalarına hız verdi
15:01
Bursa'da orman yangını
Ney imal eden Hataylı imam, tarihi caminin avlusunda dinleti sunuyor
Ney imal eden Hataylı imam, tarihi caminin avlusunda dinleti sunuyor
FOTO FOKUS
Samsun'da boğazına yemek kaçan kız heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Samsun'da boğazına yemek kaçan kız heimlich manevrasıyla kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ