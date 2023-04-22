Sektör temsilcileri 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasından memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Erdoğan, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdiklerini söyledi.

Buna göre, evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak.

Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıranlar ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak.

Örneğin, 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen bir vatandaşın önüne 1,5 milyon lira bir maliyet çıkarsa, bunun 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. Böylece kalan 750 bin lira ile vatandaşlar evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda, 1 salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak.

Vadeli kredi imkanı

Vatandaşlar için de kredi imkanı sağlanacak. Yüzde 0,79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/TEFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

Sektör temsilcileri kampanyayı değerlendirdi

Konuya ilişkin müjdeleri değerlendiren sektör temsilcileri, kampanyanın dönüşümü hızlandıracağını ve özellikle kendi konutunu yenilemek isteyen vatandaşa büyük kolaylık sunacağını ifade etti.

İNDER: İhtiyaç duyulan dönüşüm hamlesinin öncüsü

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği desteklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6,7 milyon riskli konutun yer aldığı Türkiye'de özel sektörün de bu kutsal davada önemli görevler alacağını dile getiren Durbakayım, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm ile alakalı atılan adımlar şüphesiz bireysel çapta kentsel dönüşüme hız kazandıracaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu yeni kampanyanın ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm hamlesinin öncüsü olacağının altını çizmek isterim."

DEGÜDER: Çok değerli adımlar

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan da aylık kira yardımının kısa süre önce 3 bin 500 liraya yükseldiğini anımsatarak, bu rakamda tekrar revize yapılmasının henüz istenilen düzeyde olmasa da vatandaşların elini bir nebze rahatlatacağını söyledi.

Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere düşük faizli kredi imkanı verilmesinin ve binasının riskli tespitini yapanlara ise dönüşüm için ihtiyaç duyulan tutarın yarısının hibe edilmesinin çok değerli adımlar olduğunu dile getiren Türkkan, şöyle konuştu:

"Burada dikkate değer bir diğer konu ise güçlendirme. Bu dönüşüm hamlesiyle birlikte güçlendirmede de benzer adımların atılması çok değerli olacaktır. Doğru bir matematik ve bilimsel sonuçlarla güçlendirme ve dönüşüm birlikte, eşzamanlı kurgulanmalı. Bu çerçevede biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yakın çalışmaya hazırız. Binası incelenen sakinlere doğru güçlendirme bilgilendirmesiyle binaları çok daha hızlı bir şekilde depreme dayanıklı hale getirebiliriz."

Helmann: Müjdeler kentsel dönüşümü çok hızlandıracak

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise son dönemde kentsel dönüşümde atılan adımların çok kıymetli olduğunu belirterek, "Özellikle vatandaşı direkt ilgilendiren ve onlara kendi konutlarını dönüştürme noktasında büyük kolaylıklar sunan bu müjdelerin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağını düşünüyoruz." dedi.

Özgün, kampanyanın süresinin uzatılmasının etkinliğini artıracağını, ilk etapta en azından bir yıla yayılması gerektiğini söyledi.

Özgün, ülke genelinde 6-7 milyon aralığında riskli yapı bulunduğunu ve bunlar arasında çok acil dönüştürülmesi gerekenlerin yer aldığını kaydederek, söz konusu yapıların çok hızlı dönüşmesi için yerinde adımların atıldığını söyledi.

Sinpaş GYO: Kredi oranı "çok cazip"

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik açıklanan teşvikler ile alakalı bilgiler vererek, bunların sürece hız açıdan önemli katkı sunacağını ifade etti. Devletin sağladığı avantajlı kredi oranını "çok cazip" olarak değerlendiren Çelik, şunları söyledi:

"Bu krediyi kentsel dönüşüm kapsamında kendi evini yenilemek isteyen vatandaşlarımız için çok büyük bir avantaj olarak görüyoruz. İnşaat sektörü ve sektörün paydaşları yine devletimizin desteğiyle kentsel dönüşüm noktasında ciddi rol alacaktır. Sinpaş olarak şimdiye kadar Türkiye'nin en büyük projelerinde imzası olan bir kurumuz. On binlerce konutu yine kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve bakanlığımızın desteğiyle dönüştürdük, önümüzdeki dönemde de yenilenme sürecinde aktif olarak yer almayı planlıyoruz."