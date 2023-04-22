Hava kargo yükünün yüzde 82'si İstanbul'dan nakledildi

Dünya genelinde, her türlü ulaşımın aksadığı COVID-19 döneminde hızlı ve kolay hava kargo taşımacılığı daha da önem kazandı. Önlemlerin azaltılmasıyla 2022'nin başından itibaren yoğunlaşan hava trafiğiyle dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'dan taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarı ile ticari seferlerde yaşanan artış, bu yıl da devam etti.

İstanbul'daki havalimanlarından taşınan toplam yük 683 bin 873 ton

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 3 aylık döneminde düzenlenen seferlerle taşınan toplam yük miktarı iç hatta 79 bin 245, dış hatta 604 bin 628 olmak üzere 683 bin 873 ton oldu.

Nakledilen yük miktarı 62 bin 820 ton artış gösterdi

Geçen yılın aynı döneminde 621 bin 53 ton yük taşınan İstanbul merkezli uçuşlarda bu yıl nakledilen yük miktarı 62 bin 820 ton artış gösterdi. Üç havalimanından taşınan yük miktarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artış yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ve posta miktarı ise 833 bin 949 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 82'si İstanbul'daki havalimanlarından taşındı.

İstanbul'dan yapılan ticari uçuşlar yüzde 27,5 arttı

Geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden havacılık sektörünün tüm kollarındaki artışlar ticari uçuşlarda da devam etti.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-mart döneminde iç ve dış hatta toplam 111 bin 17 ticari uçuş gerçekleşirken, geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 80 bin 816 oldu. Havalimanındaki ticari uçuşlar bu sene aynı dönemde yüzde 37 arttı.

Geçen yıl ilk çeyrekte 43 bin 252 ticari sefer yapılan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, bu sene aynı dönemde iç ve dış hatta toplam 49 bin 12 uçuş gerçekleşti. Havalimanında ticari seferlerdeki artış yüzde 13 oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 1404 ticari sefer yapılan Atatürk Havalimanı'nda ise bu yıl ticari uçuş gerçekleşmedi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarından toplamda 160 bin 29 ticari sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde 125 bin 472 ticari uçuş yapılan İstanbul'da ticari uçuşlar bu sene 34 bin 557 artarken, yılın 3 ayında icra edilen İstanbul havalimanları merkezli ticari uçuşlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27,5 yükseldi.