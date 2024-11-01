Sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı elektrik oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin sanayi sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

İlk kez yayımlanan bültene göre, sanayi sektöründe 2023'te 1 milyon 706 bin 480 terajul enerji tüketildi. Alt sektörler itibarıyla tüketimdeki en büyük payı, yüzde 28,6 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü, yüzde 22,4 ile "ana metal sanayisi", yüzde 9,4 ile "gıda ürünleri imalatı" ve yüzde 7,5 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" takip etti.

"Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı yüzde 7 olurken, "inşaat" sektörünün payı yüzde 4,4 olarak belirlendi.

En çok tüketilen enerji kaynağı elektrik

Elektrik, 475 bin 532 terajulla en çok tüketilen enerji kaynağı oldu.

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının payları incelendiğinde, yüzde 27,9 ile elektrik, yüzde 24,6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23,4 ile doğal gaz ve yüzde 12,6 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları olarak kayıtlara geçti.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 28,6 ile petrol ürünleri oldu. Bunu, yüzde 28 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 19,2 ile doğal gaz, yüzde 12,8 ile elektrik izledi.

Araştırma, imalat sanayi ve inşaat sektörlerini kapsayacak biçimde, örnekleme yöntemiyle seçilen ve sektörün tümünü temsil edecek 24 bin 626 girişime uygulanan bilgisayar destekli web görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildi.

