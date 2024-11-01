Duman 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.11.2024 11:51

Türk somonu Çin'de tanıtıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Çin'de düzenlenen "China Fisheries & Seafood Expo 2024"te Türk somonunu tanıttı.

Türk somonu Çin'de tanıtıldı
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nden (DKİB) yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri UR-GE Projesi kapsamında, tescilli Türk somonu markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Çin'de organize edilen fuara katılım sağlanarak Türk somonunun Uzak Doğu pazarlarında tanıtıldığı belirtildi.

Qingdao şehrinde bu yıl 27. kez gerçekleştirilen fuarda, 48 ülkeden 2 bin 696 katılımcı olduğu vurgulandı.

Türk somonu Çin'de tanıtıldı

Firma temsilcilerinin, Türk somonunun yanında diğer deniz mahsulleri için de birçok talep aldığı, Çinli alıcılar tarafından sektöre gösterilen ilginin firmalar arasında daimi iş birliğine dönüşmesi için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Türk somonunun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerin sürdürüleceğinin altı çizildi.

ETİKETLER
Balıkçılık
Sıradaki Haber
Türkiye yenilenebilir enerjide vites yükseltiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:13
Tarihi "Hilar Kaya Mezarları" ören yeri olarak tescillendi
12:18
Açıklanan veriler ekonomideki olumlu seyri güçlendirdi
12:15
Sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı elektrik oldu
12:05
Türk lirasıyla dış ticaret hacminde artış devam ediyor
12:03
Türkiye yenilenebilir enerjide vites yükseltiyor
12:00
Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda arttı
Berlin sonbaharın renklerine boyandı
Berlin sonbaharın renklerine boyandı
FOTO FOKUS
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ