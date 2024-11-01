Türkiye'nin ham çelik üretimi yıllık bazda arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) edinilen bilgiye göre, eylülde ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 yükselerek 3,1 milyon tona çıktı. Ocak-eylül döneminde ise üretim yüzde 13,8 artışla 27,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi eylülde yüzde 0,8 artarak 2,9 milyon tona çıkarken ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 azaldı ve 27,8 milyon tona geriledi.

Çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı

Çelik ürünleri ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 17,7 artışla 1,3 milyon ton, değer yönünden yüzde 16,7 yükselişle 908,2 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-eylül döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 31,6 yükselişle 9,8 milyon tona, değer bazında da yüzde 18,2 artışla 7,2 milyar dolara çıktı.

İthalat 9 ayda azaldı

İthalat eylülde geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 4,8 artışla 1,3 milyon tona yükselirken değer yönünden yüzde 5,8 düşüşle 1 milyar dolara geriledi.

Ocak-eylül döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 12,5 azalışla 11,9 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 19 gerileyerek 9,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 52 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,9 seviyesine yükseldi.

Dış ticaret dengesinde yıl sonu hedefi en az yüzde 90

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Ticaret Bakanlığı tarafından ocak ayında filmaşin ithalatına yönelik alınan koruma tedbiri kararının ürün ithalatında yüzde 57,5 gerilemeye yol açtığını, ihracatında ise ölçek ekonomisi sebebiyle yüzde 71 artışı beraberinde getirdiğini söyledi.

Buna karşılık, yassı sıcak ürünlerin ithalatının aynı kaldığını vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"Ekimden itibaren, yassı ürün ithalatının da kademeli bir şekilde azalma eğilimi içerisine girmesiyle hala yüzde 75 seviyelerindeki ihracatın ithalatı karşılama oranının yıl sonuna kadar yüzde 90'ın, 2025'te ise tekrar yüzde 100'ün üzerine çıkma ihtimali belirdi. Bu yönde atılacak adımlarla çelik sektörü yeniden ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına önemli destek veren sektörler arasındaki konumunu güçlendirecektir."