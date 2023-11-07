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Ekonomi
AA 07.11.2023 12:14

Sakarya'dan 4,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın 10 ayında 4 milyar 639 milyon 473 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sakarya'dan 4,6 milyar dolarlık ihracat
[Fotograf: AA]

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-ekim döneminde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri gibi çeşitli sektörlerle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Geçen yıl ocak-ekim döneminde 3 milyar 947 milyon 913 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,5 artışla 4 milyar 639 milyon 473 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentten 152 ülke ve 11 serbest bölgeye ürün gönderildi. İhracat pastasında en büyük pay, yüzde 88,2 ile otomotiv sektörünün oldu.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, 10 ayda 4 milyar 92 milyon 151 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirdi. Sektörün dış satımı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21,9 yükseldi.

Ocak-ekim döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke ise 639 milyon 908 bin dolarla Polonya oldu.

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