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Ekonomi
AA 03.01.2024 19:11

Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Dün geceden itibaren erişim sorunu yaşanan Sahibinden.com platformu yeniden normale döndü.

Sahibinden.com'a erişim sorunu giderildi

Sahibinden.com'dan dün geceden bu yana platforma erişimde karşılaşılan soruna ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu sorunun ortadan kalktığı belirtilen açıklamada, "Alan adı hizmetini sağlayan firma gerekli teknik çalışmaları tamamlamış ve platformumuza erişim normale dönmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Sahibinden.com'a dün geceden bu yana hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sorunu yaşanıyordu. Siteye erişmek isteyen kullanıcılar, "Sunucu erişim sorunu-belirtilen ada sahip bir sunucu bulunamadı" uyarısı ile karşılaşmıştı.

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