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Ekonomi
AA 03.01.2024 18:07

Bitcoin'in fiyatında sert düşüş

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD düzenleyicilerinin Bitcoin borsasında işlem gören fonların onaylanmasına ilişkin ek süre talep ettiği yönündeki haberlerle yüzde 7'den fazla değer kaybetti.

Bitcoin'in fiyatında sert düşüş

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 azalarak 1 trilyon 610 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sinin onayına (borsa yatırım fonu) yönelik karar için ek süre talep ettiği yönündeki iddiaların ardından haftalık kazancının çoğunu vererek yüzde 7,50 düşüş gösterdi.

Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 42 bin 230 dolardan işlem gören Bitcoin, dün 46 bin dolara yaklaşarak Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 2’ye yaklaştı.

Bitcoin'in fiyatı yeni yılda SEC’in 13 Bitcoin spot ETF'si başvurusunun (borsa yatırım fonu) bazılarını ocak ayında başında onaylayacağına ilişkin beklentilerin artmasının etkisiyle yükselmişti. SEC’in kararını 10 Ocak’ta vermesi bekleniyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 5’ten fazla değer kazanarak 2 bin 380 dolar seviyesine ulaştı.

Ethereum, 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

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