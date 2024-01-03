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Ekonomi
AA 03.01.2024 14:53

Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın mükellef bulunuyor.

Vergi rekortmenleri listesinde 4 kadın mükellef yer aldı
[Fotograf: AA]

100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde isminin açıklanmasına izin veren 4 rekortmen kadın mükellef öne çıktı.

Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken kendisine 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk etti.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 72 milyon 30 bin 59 liralık vergiyle listenin 17'nci sırasında yer aldı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'nci sırasına yerleşti. Faraylı'ya kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında 33 milyon 435 bin 352 liralık vergi tahakkuk ettirildi.

90'ıncı sırada bulunan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas'a, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle 27 milyon 715 bin 726 lira vergi tahakkuk ettiği belirlendi.

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 4 kadına tahakkuk ettirilen vergi, toplamda 248 milyon 815 bin 312 lira oldu.

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