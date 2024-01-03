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Ekonomi
AA 03.01.2024 15:49

Marmarabirlik'ten 35 milyon dolarlık ihracat hedefi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, ihracat yaptığı ülke sayısını 70'e çıkarmayı ve 35 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Marmarabirlik'ten 35 milyon dolarlık ihracat hedefi
[Fotograf: AA]

Birlikten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı pazarını her geçen yıl genişleten Marmarabirlik, 2023 yılında Katar, Filistin, Senegal ve Belarus'u ekleyerek ihracat yaptığı ülke sayısını 63'e çıkardı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ihracatın 4 bin tonlar seviyesinde olduğu 2010 yılından bu yana çok önemli mesafe kat ettiklerini bildirdi.

Yurt içinde sektörün lideri konumunda bulunan Marmarabirlik'in aynı başarısını yurt dışı pazarında da gösterdiğini belirten Asa, şunları kaydetti:

"Aranan marka haline gelen Marmarabirlik, bu sene Bosna Hersek, Özbekistan gibi ülkelere önceki yıllar ile kıyaslandığında ciddi bir ihracat miktarına ulaşmıştır. 2024 yılında etnik ve duygusal bağlarımız olan Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya bölgesinde Kırım, Çeçenistan, Yakutistan, Tataristan, Dağıstan ve Moğolistan hedef ülkeler arasına eklenmiştir. Öncelikli hedefimiz bu ülkelerde ürün çeşitliliğimizi arttırarak miktar olarak büyümektir. Göreve geldiğimiz günden bugüne yönümüzü daha çok satışa ve ihracata çevirdik. Gelinen bu süreçte toplam satışlarımızın içinde ihracat miktarı yüzde 25’ler seviyesine ulaştı. 1954 yılında kurulan Marmarabirlik ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesine öncülük etmiş ve değer kazandırmıştır. Marmarabirlik olarak 70. kuruluş yıl dönümünde hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 63'den 70'e çıkarmak ve 2024 yılında 35 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmaktır."

Asa, birliğin 2023 yılında ise 28 milyon dolarlık ihracat yaptığını vurguladı.

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